Эрдоган соболезнует России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу России в связи с терактом и гибелью людей в «Крокус Сити Холле».

«Мы выражаем соболезнования российскому правительству, народу в связи с терактом в концертном зале в Москве и решительно осуждаем это нападение. Терроризм неприемлем независимо от того, с чьей стороны он исходит и кто является исполнителем. Как страна, которая хорошо знает это кровавое и коварное лицо терроризма, мы разделяем боль российского народа», - сказал Эрдоган на предвыборном митинге в Анкаре.