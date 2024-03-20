Путин обратился к нации: кто за стоит за терактом?

Путин также поблагодарил врачей скорой помощи, пожарных и спасателей, которые «делали все, чтобы сохранить жизни людей», а также граждан, оказавших помощь пострадавшим в первые минуты после трагедии.

В своем спецобращении Путин назвал кровавым и варварским актом произошедшее в «Крокус Сити Холле». Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте. «Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал президент РФ.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в обращении к россиянам.

Президент РФ заявил, что все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» понесут наказание. «Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России… Все причастные понесут наказание. Кем бы они ни были. Кто бы их ни направлял. Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России», — заявил президент России.

По его словам, власти готовы объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом. «Наш долг — быть вместе в одном строю. Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю», — сказал Путин.

Путин заявил, что все четверо исполнителя теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было «подготовлено окно» для перехода через границу, добавил российский лидер.

По его словам, всего задержаны 11 человек по подозрению к причастности в нападении на Crocus City Hall, правоохранительные органы работают над вскрытием базы пособников террористов.

«Федеральная служба безопасности России и другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов - тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схрон, тайники с оружием и боеприпасами», - сказал Путин.

Также он сообщил о введении в Москве, Подмосковье и других регионах РФ дополнительных мер антитеррористического и антидиверсионного характера: «В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного. Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления».