В России призвали вернуть смертную казнь

Мораторий на смертную казнь для «военных преступников» на период войны РФ против Украины «необходимо» снять в российском законодательстве. С таким предложением выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет, слова которого передают российские СМИ.

«Считаю необходимым на период СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.) снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия», — заявил депутат.

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, однако те, кто совершает предательство, будут рассматриваться аналогично участникам боевых действий.