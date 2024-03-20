Мировые лидеры соболезнуют России

В заявлении посольства США в Москве говорится, что оно «шокировано сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле». 7 марта посольство публично предупредило американских граждан в России об угрозе «атаки экстремистов». Кроме того, Вашингтон по прямым каналам поделился с Москвой информацией американской разведки о том, что ИГИЛ готовит теракт в РФ.

Представитель Белого дома США Джон Кирби заявил, что «кадры… просто ужасны, и на них тяжело смотреть. Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения».

Со словами соболезнования, сочувствия в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» выступили лидеры и руководители внешнеполитических ведомств десятков государств.

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, заявил, что «ничто и никогда не сможет оправдать такое ужасное насилие. Великобритания самым решительным образом осуждает смертоносный террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Олаф Шольц, канцлер Германии: «Мы осуждаем ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве. Наши мысли с семьями жертв и всеми ранеными».

Совет безопасности ООН заявил, что «терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности…» и подчеркнул необходимость «привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этих преступных актов терроризма и их передачи правосудию».

Со словами сочувствия пострадавшим и осуждением террористов выступили руководители стран СНГ.

Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля – страны, которая потеряла около 1200 человек во время террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, «опечален сегодняшними трагическими событиями в Москве. Наши сердца сочувствуют семьям жертв и всем пострадавшим. Такие моменты напоминают нам о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех».

Председатель КНР Си Цзиньпин «потрясен известием о серьезном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье, которое повлекло за собой большие жертвы. Китайская сторона твердо поддерживает усилия российского правительства по поддержанию национальной безопасности и стабильности».

НАТО осудила нападение в «Крокус Сити Холле». «Мы безоговорочно осуждаем нападения на зрителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям», — написала официальный представитель НАТО Фара Дахлалла.

Теракт также осудили председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики.