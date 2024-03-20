Заявление посольства Азербайджана в России

В посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации на данный момент не поступало никаких обращений от граждан Азербайджана в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана.

Согласно сообщению, в связи с терактом посол Полад Бюльбюльоглы поручил всем ответственным сотрудникам, несмотря на праздничные дни, собраться на рабочих местах в диппредставительстве.

«Ночью было установлено дежурство с целью оказания экстренной помощи в случае обращения за поддержкой нашими гражданами, однако обращений в посольство на данный момент не поступило. Как только стали появляться первые сведения о пострадавших в результате теракта, посольство внимательно отслеживало всю поступающую информацию. Фигурировавшая в первичных списках Севиндж Рустамова в обновленных списках уже не значилась. Однако в списке погибших числится азербайджанец Гусейнов Вугар Фуад оглы, 1983 года рождения, по всей вероятности, гражданин России. В данный момент посольство Азербайджана предпринимает все необходимые действия для выяснения данной информации, включая сведения о местонахождении тела погибшего, а также о его родственниках и знакомых. Как только появится информация, посольство разместит ее на своем телеграм-канале», - говорится в сообщении.