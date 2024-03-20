Сможет ли Россия защитить свои НПЗ? Прогноз британской разведки

Россия вряд ли сможет защитить от украинских ударов все нефтеперерабатывающие заводы. Недавние атаки вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ. Об этом сообщает Минобороны Британии в соцсети Х.

«Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА», - говорится в сводке.

Как отмечает разведка, такие удары наносят финансовые потери для России, влияя на внутренний рынок топлива. Капитальный ремонт на НПЗ может занять некоторое время. Разведка предполагает, что из-за санкций ремонт затянется.

«По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО «Панцирь». Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты», - считает разведка.