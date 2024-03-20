«Самая жестокая атака за последние годы»: заявление «Исламского государства»

В публикации теракт в «Крокусе» назван «самой жестокой атакой за последние годы». Говорится, что боевики «Исламского государства» 22 марта «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан». В нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Перед нападением боевики наблюдали за местом.

Террористическая организация «Исламское государство» выпустила расширенное заявление в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Meduza передает , что заявление, выпущенное от имени агентства «Амак», близкого к боевикам, появилось в основном канале ИГ в телеграме 23 марта.

В сообщении утверждается, что трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, четвертый участник группировки поджег помещение. В заявлении также говорится, что в результате атаки не менее 300 человек погибли или получили ранения, на месте произошел крупный пожар.

«Исламское государство» опубликовало групповое фото предполагаемых террористов, их лица заретушированы.

Издание The Insider замечает, что цвет, покрой и принт на одежде двоих людей на фотографии совпадает с одеждой задержанных по подозрению в совершении теракта.

После теракта «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал. Источники The New York Times и CBS News сообщили, что, по данным США, за нападением стоят террористы ИГ. По информации американских изданий, в США подозревают в организации теракта группировку «Вилаят Хорасан» — подразделение ИГ в Афганистане.

По последним данным СК России, при теракте погибли 133 человека.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе». Путин объявил 24 марта в России днем общенационального траура.