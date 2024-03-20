МВД: Подозреваемые в теракте не граждане России

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ни у одного задержанного по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» нет российского гражданства.

По ее словам, информация в Telegram-каналах о наличии российского гражданства у задержанных не соответствует действительности.

На данный момент МВД и ФСБ выясняют, как долго и на каких основаниях задержанные находились в России, а также устанавливают адреса их проживания.

Ранее российские силовики задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в машине, на которой ехали задержанные, нашли оружие и паспорта Таджикистана.