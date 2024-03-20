Эксперты оценили ущерб сгоревшему Crocus City Hall

Crocus City Hall был застрахован, ущерб концертному залу после теракта, по предварительным оценкам, превышает 10 млрд рублей (более 100 млн долларов), сообщает Forbes со ссылкой на источник на рынке страхования.

По словам управляющего директора Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олега Войцеховского, ущерб составляет €3000 на квадратный метр. Таким образом, общая сумма может доходить до 12 млрд рублей, «плюс внешнее обустройство».

Такую оценку дает и вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. Он рассказал, что ущерб составляет около 250 000 − 300 000 рублей на квадратный метр, таким образом, общая сумма может достигать 11,4 млрд рублей. Манасян отметил, что Crocus City Hall был «прекрасно оборудованным» концертным залом, а часть уничтоженной техники «не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту» или замены на другое оборудование.

В Crocus City Hall не ответили на запрос Forbes про сумму ущерба и размер страховки.

По последним данным Следственного комитета, в теракте погибли 133 человека. Более 100 пострадавших, в том числе трое детей, находятся в больницах в Москве и Подмосковье. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. 24 марта в России объявили днем траура.

Концертный зал Crocus City Hall площадью 38 000 кв. м, максимальная вместимость зала — 6200 человек. Зал входит в состав крупного комплекса Crocus City на северо-западе МКАД. Кроме Crocus City Hall, в Crocus City входят выставочный комплекс Crocus Expo, ТРЦ Vegas и Crocus City Mall. Владельцем Crocus City Hall является компания Crocus Group Араза Агаларова.