В Испании запрещают Telegram: в чем причина

Высокий суд Испании постановил приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в стране в связи с жалобами местных медиакомпаний Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus на то, что приложение позволяет пользователям загружать аудиовизуальный контент без авторского разрешения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с 25 марта.

Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги мессенджера на территории страны на время расследования претензий. По словам источника в суде, блокировка услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи. Как долго будет продолжаться расследование, не уточняется. Реакция руководства Telegram неизвестна.

По данным антимонопольного органа CNMC, Telegram занимает четвертое место среди наиболее используемых сервисов обмена сообщениями в Испании. Им пользовались почти 19 процентов испанцев, опрошенных CNMC.