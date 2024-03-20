США осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холл», выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также солидарны с россиянами в свете трагедии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события», - говорится в заявлении госсекретаря США.