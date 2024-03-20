Сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров.

В ночь на 23 марта пожар локализовали, но еще днем в МЧС России говорили, что продолжают тушить очаги горения на крыше, втором и третьем этажах.

Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы.