Пожар в «Крокус Сити Холле» наконец потушили видео
Сотрудники МЧС РФ ликвидировали открытое горение в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров.
В ночь на 23 марта пожар локализовали, но еще днем в МЧС России говорили, что продолжают тушить очаги горения на крыше, втором и третьем этажах.
Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы.
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