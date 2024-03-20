Иран показал новый беспилотник: может долететь до Израиля с 13 бомбами

Как пишет The Wall Street Journal, беспилотник может нести до 13 бомб и способен преодолеть расстояние более 1600 километров на высоте более 10 километров.

«Новый беспилотник Gaza, названный Ираном в знак солидарности с жителями анклава, представляет …угрозу интересам США и их союзников. Благодаря заявленной дальности полета в 2 тысячи километров, размаху крыльев в 21 метр и спутниковой связи беспилотник может долететь из Ирана в Израиль с 13 высокоточными бомбами. Иран заявляет, что беспилотник готов к использованию», - пишет WSJ.

Shahed-129, обычный иранский беспилотник, способен нести только четыре бомбы.

Как отмечает издание, после окончания срока действия ограничений ООН на экспорт ракет и беспилотников Ирана Тегеран все больше продает свою военную продукцию на международном рынке, что усиливает беспокойство США и их союзников.

Западные СМИ неоднократно сообщали о вероятности отправки в Россию иранских ракет типа «земля-земля». В конце февраля Reuters написало, что Москва уже получила около 400 баллистических ракет.