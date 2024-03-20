Американцам вновь рекомендовали покинуть Россию

«Гражданам США не следует приезжать в Россию, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, следует немедленно покинуть страну», — сообщили в ведомстве.

Власти США выясняют, пострадали ли американцы в результате теракта, добавили в Госдепе: «Мы внимательно следим за ситуацией и пытаемся выяснить, пострадали ли граждане США. Мы готовы предоставить консульскую помощь».

7 марта посольство США в Москве сообщило своим гражданам, находящимся в России, об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. «Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», — говорилось в сообщении. После теракта в «Крокус Сити Холле» представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что правительство США ранее получило информацию о готовящейся атаке в Москве. По ее словам, американские власти передали эти данные российской стороне.