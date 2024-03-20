Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, открывая встречу, Сахиба Гафарова напомнила о проведенном в Баку 20-24 февраля 14-м пленарном заседании АПА, посвященном теме «Продвижение регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии».

Спикер отметила, что прошедшее с участием делегатов 26 стран и 8 международных организаций 14-е пленарное заседание АПА создало возможности для развития сотрудничества внутри организации, а также для обмена мнениями о вызывающих всеобщий интерес вопросах региональных и международных процессов. По итогам пленарного заседания была принята Бакинская декларация, где была отражена общая позиция участников заседания по обсуждаемым вопросам.

Сахиба Гафарова сообщила, что на 14-м пленарном заседании также обсуждался вопрос изменения климата, который требует от всех более решительных действий. Председатель Милли Меджлиса в этой связи заявила, что в конце прошлого года международная общественность единогласно выбрала Азербайджан для проведения COP29.