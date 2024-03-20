Паспорт убитого в Брянской области есть в распоряжении BBC, это 30-летний гражданин Таджикистана. Изданию известно его имя, но оно не будет опубликовано до тех пор, пока не будет уверенности, что семья убитого знает о его гибели.

Источник BBC, знакомый с ходом операции по поиску нападавших на «Крокус Сити Холл», утверждает, что как минимум двое нападавших были убиты. Один в зрительном зале, второй — в Брянской области, где российские силовики остановили автомобиль «Рено» белого цвета.

Паспорт ему выдали в управлении МВД по городу Вахдат, который находится в 19 километрах от Душанбе. Какое-то время погибший жил в Подольске: в 2018 году городской суд Подольска вынес постановление, что он нарушил правила пребывания в Российской Федерации — превысил 90-дневный срок пребывания. Его оштрафовали на 5000 рублей и обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из России.

Судя по всему, это не первое правонарушение этого человека — ранее на него было возбуждено исполнительное производство — приставы пытались взыскать с него 2,5 тысячи рублей.

В распоряжении BBC есть также копия документа Шамсидина Фаридуни, видеозапись допроса которого сегодня распространили российские силовики и который был задержан во время операции в Брянской области. Фаридуни родился 17 сентября 1998 года, свой нынешний паспорт получил в Таджикистане в 2021 году, он был у него действительным до 2031 года.