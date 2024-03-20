Израиль согласился на предложение американцев

Согласно сообщению, теперь в Дохе ждут ответа ХАМАС на это предложение.

Израильская делегация на переговорах в Катаре согласилась на компромиссное предложение США, касающееся числа боевиков, которые будут освобождены в ходе обменной сделки. Об этом информируют израильские СМИ.

Уточняется, что одним из камней преткновения, мешающих Израилю и ХАМАС прийти к соглашению, было число палестинских заключенных, которых боевики требовали освободить в обмен на заложников.

По словам источников, израильская сторона якобы согласилась пойти на компромисс, озвученный главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Дохе относительно количества палестинских заключенных, подлежащих освобождению. Их точное число не раскрывается.

Уточняется, что теперь дело за ХАМАС, который еще не дал свой ответ. Глава «Моссада» и другие члены переговорной группы продолжают работать в Катаре.

Власти Израиля пока не комментировали эту информацию.