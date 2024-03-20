Сломанные автомобили спасли россиянина от теракта

Житель Тульской области Александр, который вместе с 20-летним сыном собирался на концерт группы «Пикник», рассказал, как судьба трижды посылала ему знаки, пытаясь уберечь от поездки в «Крокус Сити Холл» в Москву,

По словам Александра, которые приводит «Московский комсомолец», он попал в ДТП и разбил одну из своих машин. Ехать на концерт решил на второй, но она неожиданно сломалась. Однако это мужчину не остановило, он взял третью машину в аренду и отправился на ней, но за 60 км до МКАД у автомобиля лопнуло колесо.

Александр решил поставить запаску. Пока возился с колесом, в «Крокусе» в это время произошел теракт. Поменяв колесо, Александр отправился на концерт, но в этот момент ему позвонили и рассказали, что произошло.