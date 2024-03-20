«Сутки молчал»: Зеленский о заявлениях Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обращение российского лидера Владимира Путина в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», в котором российский президент, в частности, заявил, что террористы «пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Зеленский отметил, что обращение Путина появилось на следующий день после того, как вооруженные люди открыли стрельбу в концертном зале, а затем подожгли его. «...Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал — думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

«И Путин, и другие... просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорваны дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других», — заявил президент Украины.

«Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в «крокусах» и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть на пользу своей личной власти», — заявил Зеленский, добавив, что власти РФ относятся к гражданам своей страны «как к расходному материалу».

По последним официальным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, около 200 пострадали. Поисковая операция продолжается. Список жертв не окончательный.

ФСБ утром 23 марта объявило о задержании 11 человек, в том числе четырех подозреваемых в совершении нападения на «Крокус Сити Холл». Российская спецслужба утверждает, что четверо участников нападения на концертный зал были задержаны в Брянской области, они собирались бежать в Украину, где у них были «соответствующие контакты».