Ракеты бьют по Крыму. Гремят мощные взрывы видео
Вечером в субботу, 23 марта, в Крыму была объявлена тревога. Сразу в нескольких местах раздались мощные взрывы. Об этом пишут украинские СМИ.
Отмечается, что россияне включили сигналы воздушной тревоги в воинских частях в Севастополе и Джанкое.
В Севастополе прогремели шесть взрывов. Также три взрыва прозвучали вблизи аэродрома «Бельбек».
Тем временем россияне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.
Также сообщается о мощном пожаре в районе аэропорта в Симферополе. Кроме того, «очень мощный взрыв» прогремел в Балаклаве.
Назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил воздушную тревогу в связи с начавшимся обстрелом города.
По его словам, несколько воздушных целей было сбито средствами противовоздушной обороны над Севастополем, ранен ребенок. «По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей», - написал Развожаев в своем телеграм-канале, добавив, что обломки другой цели упали в районе Индустриальной, загорелся автомобиль.
Губернатор отметил, что ПВО продолжает работу, поэтому жителям следует оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. По его словам, силы ПВО сбили в небе над Севастополем более десяти ракет, известно о пострадавшей от осколков.