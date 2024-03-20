Вечером в субботу, 23 марта, в Крыму была объявлена тревога. Сразу в нескольких местах раздались мощные взрывы. Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что россияне включили сигналы воздушной тревоги в воинских частях в Севастополе и Джанкое.

В Севастополе прогремели шесть взрывов. Также три взрыва прозвучали вблизи аэродрома «Бельбек».