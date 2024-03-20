Над Белгородом и пригородом сбито 10 воздушных целей, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Его слова приводит Интерфакс.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

По словам губернатора, пострадали два человека.

Также, по его данным, в результате воздушной атаки со стороны Украины различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и легковой автомобиль.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое повреждены четыре частных домовладения», - сообщил Гладков.

Помимо того, в селе Таврово повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, добавил губернатор.

Минобороны РФ утверждает, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.