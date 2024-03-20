В Украине не верят, что смогут вернуть территории

Украина не сможет вернуть границы 1991 года, потому что у нее нет столько ресурсов. Такое мнение выразила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Ни в коем случае. У нас нет столько ресурсов», — заявила Берлинская, отвечая на вопрос, может ли Украина вернуть границы 1991 года.

Берлинская также считает, что сейчас у Украины нет возможностей выйти даже на границы, которые она контролировала по состоянию на февраль 2022 года.

«У нас тоже нет столько ресурсов, мы упустили этот момент. Если бы мы встретили войну с этим развитием технологий, которые у нас есть на данный момент – да. Мы бы удержали, и мы бы забрали то, что потеряли», – отметила Берлинская.