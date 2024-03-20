Кадыров пообещал «лжепатриотам короткий разговор»

Враги России пронимают попытки расшатать ситуацию изнутри, используя национальный вопрос на фоне теракта в «Крокус Сити Холл». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам», — написал в своих соцсетях Кадыров.

Он считает, что ничего не мешает «успешно побороться» с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам «разговор будет короткий в рамках железного закона».

Глава Чечни призвал к благоразумию и объективности, оставаться для страны «полезными гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками» спецслужб Запада, а также не допустить «гражданского преследования по национальному или религиозному признаку».