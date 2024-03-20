Пропавшие без вести после теракта в «Крокусе»

Так, группа «Пикник» не может найти помощницу директора коллектива Екатерину Кушнер, говорится на странице сообщества во «ВКонтакте».

Больше десяти человек пропали без вести после теракта в «Крокус Сити Холле», пишет «Новая газета Европа».

Известно о минимум двух семьях, которые пошли на концерт и после теракта так и не вышли на связь. В списках погибших и пострадавших ее также нет.

Ярослав и Ирина Содрицовы из Москвы пошли в «Крокус Сити Холл» вместе со своими детьми. После теракта семья перестала выходить на связь. В списках погибших и пострадавших Содрицовых нет.

Также пропала семья из Таганрога — мать, отец и 12-летний сын.

Жительница Новосибирска Ульяна ищет своего брата и мать его девушки, пишет «Верстка». Незадолго до концерта молодой человек отправил фото из зала, в котором рассаживались зрители. С тех пор ни он, ни мать его девушки на связь не выходили, ни в одном из списков их также нет.

Известно еще об одной пропавшей без вести после теракта - 18-летней Анастасии Васильевой. Она собиралась пойти в кино в «Крокус сити». В момент взрыва, как утверждается, девушка была в здании концертного зала — ее парень Павел нашел документы, телефон и карточку Васильевой во время эвакуации. Девушка до сих пор не вышла на связь, ни в одном из списков ее также нет.

Многие из потерявших родных и друзей, которые пошли на концерт группы «Пикник», пришли к торговому центру Vegas, а также центру помощи пострадавшим при теракте, пишет «Осторожно, новости». Издание поговорило с Валерией, которая ищет племянницу своего дяди, а также сотрудницей концертного зала Екатериной, которая потеряла коллегу. Юрий, дежуривший у торгового центра Vegas, рассказал, что не может найти информацию о 20-летнем друге Жене.