В сети опубликовано еще одно видео с первыми секундами нападения на «Крокус Сити Холл».

На кадрах видно, что нападавшие стреляют заходящим в здание людям в спины, группа посетителей пытается укрыться от обстрела под столами рядом с рамками металлодетекторов.

По данным МЧС России, количество пострадавших увеличилось до 152 человек, погибшими числятся 133 человека.