Первые кадры нападения на «Крокус» добавлено видео
В сети опубликовано еще одно видео с первыми секундами нападения на «Крокус Сити Холл».
На кадрах видно, что нападавшие стреляют заходящим в здание людям в спины, группа посетителей пытается укрыться от обстрела под столами рядом с рамками металлодетекторов.
По данным МЧС России, количество пострадавших увеличилось до 152 человек, погибшими числятся 133 человека.
March 24, 2024
March 24, 2024
March 24, 2024
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