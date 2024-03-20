Российская ракета атаковала Польшу

Ночью около 04:23 (07:23 по бакинскому времени) крылатая ракета, запущенная дальней авиацией России, нарушила воздушное пространство Польши, сообщило оперативное командование этой страны.

«Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы», - говорится в сообщении.