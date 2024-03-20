В Германии назвали организатора теракта в «Крокусе»

Ответственность за теракт в подмосковном концертном комплексе «Крокус Сити Холл» несет «Исламское государство в Хорасане» (ответвление ИГИЛ), считает министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. По ее мнению, «опасность исламистского терроризма остается острой».

«Исходя из всего, что известно на данный момент, можно предположить, что «Исламское государство в Хорасане» несет ответственность за убийственный теракт под Москвой».