Коммунисты не дали перевезти американские танки в Болгарию

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) перекрыли проезд для грузового поезда, который перевозил американские танки через греческий город Александруполис в Болгарию, сообщают местные СМИ.

"Александруполис — порт народа, а не оплот империалистов", — выкрикивали люди.

Лозунг "Убийцы, возвращайтесь домой!" написали на самом поезде красной краской. Члены левых организаций стояли перед поездом с флагами и развернутым панно, они заставили поезд остановиться, а потом дать задний ход.