В Ханкенди обнаружили целый арсенал

В Ханкенди в подвалах школы и музыкального колледжа обнаружено оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 23 марта, в подвалах школы и музыкального колледжа, а также на территории города были обнаружены 15 автоматов, 4 пулемета, 7 гранат, 6 ружей, 52 магазина, 5 запалов к гранате, 5 014 патронов разного калибра и другие боеприпасы.