Москва заявляет: Готовимся к войне с НАТО

В последнее время в ФРГ наблюдается «рост милитаристских настроений и реваншистской риторики», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает официальный сайт МИД России.

По его словам, это происходит «во многом с подачи высшего политического руководства, провозгласившего нашу страну основной угрозой безопасности и миру»:

«Системные СМИ настойчиво продвигают в общественное сознание тезис о грядущем военном столкновении с Россией.

Некоторые наиболее агрессивные русофобы из депутатского корпуса договорились до публичных призывов показать русским, каково это – проиграть войну. В Берлине вновь возмечтали о нанесении России стратегического поражения. Что ж, в истории Германии такого рода «мечтатели» уже бывали. Судьба их известна.

Агрессивно-конфронтационный курс характерен для всего Евросоюза. Правящие европейские элиты закрепляют его в политикоформирующих документах, которые будут иметь инерцию еще как минимум 10-15 лет. Открыто декларируется цель – нанесение Москве «стратегического поражения». Европейские руководители, послушно двигаясь в кильватере Вашингтона, не отдают себе отчет в рисках прямого столкновения с нами.

Даже после провала украинского «контрнаступления» и успехов российских вооруженных сил на Авдеевском направлении устремленность европейцев к «победе», пусть и не «блицкригом», никуда не делась. И чем хуже для них идут дела в рамках СВО, тем безответственнее и острее становится риторика.

Впрочем, одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше раздражения в обществе. В то время как фермеры взывают о помощи, их политические лидеры принимают решение отправить еще 50 млрд евро киевскому режиму. Оторванность политиков от нужд населения и «игры» в геополитику неизбежно ведут к росту социального напряжения и протестных настроений в Европе», - сказал Грушко.

Отвечая на вопрос, «не являются ли заявления главы Пентагона Л.Остина о возможности прямого столкновения НАТО с Россией, а также президента Франции Э.Макрона об отправке европейских войск на Украину попытками прощупать почву и понять, готова ли Москва к адекватному и жесткому ответу», замминистра ответил, что Москва «никому не советовала бы прощупывать почву» и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу».