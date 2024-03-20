Вице-президент США о теракте в «Крокус Сити Холле»

Вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу АВС назвала «трагедией» последствия теракта в подмосковном Crocus City Hall и выразила соболезнования семьям погибших.

«Во-первых, позвольте мне начать с того, что то, что произошло в результате террористического акта, количество погибших людей, совершенно очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить наши соболезнования их семьям».

В ответ на вопрос ведущего о том, есть ли у США доказательства возможной причастности Украины к произошедшему, Харрис сказала: «Нет, нет вообще никаких доказательств, и по сути, мы знаем, что ИГИЛ на самом деле, по общему мнению, несет ответственность за то, что произошло».