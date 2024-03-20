Азербайджанские баскетболистки вышли в четвертьфинал турнира во Франции

Наша команда, выступающая под названием «Баку», обыграла на групповой стадии соперниц из Туниса (16:15) и Кении (17:12) и вышла в четвертьфинал.

После турнира в Тулузе азербайджанские баскетболистки отправятся на сбор в Сербию. Напомним, команда в составе Дины Ульяновой, Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер готовится сейчас к первому квалификационному турниру за право попасть на Олимпиаду. Он пройдет в Гонконге с 12 по 14 апреля. Там будет разыграна одна путевка на Олимпиаду. На групповой стадии азербайджанским баскетболисткам предстоит сыграть с Нидерландами, Монголией и Чили.

Если сборная Азербайджана не выиграет первый квалификационный турнир, то в мае сможет выступить в заключительном отборочном соревновании с участием 16 сборных. Здесь на кону будут три олимпийские путевки. Соревнование пройдет с 16 по 19 мая в Дебрецене (Венгрия). В группе «А» сборной Азербайджана будут противостоять Германия, Польша и Тунис.