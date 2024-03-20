В Турции обвинили Израиль в теракте в Москве

Известный турецкий проправительственный обозреватель и экс-главред газеты Yeni Şafak Ибрагим Карагюль заявил, что «за терактом в Москве стоят страны Запада».

«США и Европа в войне с Россией пошли дальше «оружейной поддержки Украины». Они начали отправлять войска непосредственно и фактически участвовать в войне, и война между Западом и Россией вступила в новую фазу. Отныне мы можем наблюдать все этапы асимметричной и прямой войны, которая не будет ограничиваться Украиной. Польша, Румыния, Крым могут стать зонами боевых действий».

После публикации ИГИЛ (признана террористической организацией в Турции) видеозаписи теракта от первого лица Карагюль написал: «Посмотрев эти кадры, я абсолютно убежден, что США и Израиль планировали нападение на Москву. Я догадывался, но теперь «следы терроризма» очень ясны. Россия должна понимать, где искать кукловодов террористов».