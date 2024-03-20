«Официальный представитель Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что Украина не причастна к теракту в Красногорске, во всём виноват запрещённый ИГИЛ.

Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же – больше 60 лет не могут выяснить, кто же его всё-таки убил. А, может, тоже ИГИЛ? Или ещё 60 лет будут тянуть с конкретикой, играя в любую «конструктивную неопределённость»?

Всё это говорит о том, что политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок.

Поэтому пока следствие по теракту в «Крокус Сити Холл» не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», - написала Захарова в своем телеграм-канале.