Захарова: «А может Кеннеди тоже убил ИГИЛ?»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика».
«Официальный представитель Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что Украина не причастна к теракту в Красногорске, во всём виноват запрещённый ИГИЛ.
Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же – больше 60 лет не могут выяснить, кто же его всё-таки убил. А, может, тоже ИГИЛ? Или ещё 60 лет будут тянуть с конкретикой, играя в любую «конструктивную неопределённость»?
Всё это говорит о том, что политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок.
Поэтому пока следствие по теракту в «Крокус Сити Холл» не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика», - написала Захарова в своем телеграм-канале.