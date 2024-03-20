Хуситы «кинули» китайцев

Йеменские хуситы запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты (ПБР) в Красное море вблизи танкера Huang Pu под панамским флагом, принадлежащего Китаю и управляемого Китаем, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

Согласно сообщению, инцидент произошел 23 марта в период с 02:50 до 04:30 по времени Саны.

«В 16:25 (по времени Саны) была обнаружена пятая баллистическая ракета, выпущенная в сторону судна Huang Pu. Судно подало сигнал бедствия, но не запросило помощи. Судно Huang Pu получило минимальные повреждения, а пожар на борту был ликвидирован в течение 30 минут. Сообщений о пострадавших не поступало, и судно вернулось на прежний курс. Хуситы напали на MV Huang, несмотря на то, что ранее заявляли, что не будут атаковать китайские суда», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений.