В Сербии признались в любви к России

"Президент (Александр) Вучич – единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа – мы не желаем быть частью антироссийской истерии", — сказал Вулин.

Он отметил, что давление со стороны Запада на Сербию велико. Оно всегда начинается с нападок в СМИ, затем экономически — отзывом и замедлением прямых иностранных инвестиций, "замедлением нашего европейского пути, вплоть до нападок на отдельных официальных лиц".

"Поэтому я включен в санкционный список США. Поэтому в итоге и подал в отставку с поста главы Агентства безопасности и информации (сербские спецслужбы), потому что не хотел, чтобы мои санкции переносились на всю Сербию", — сказал Вулин.

Он добавил, что Вучич "получает со стороны западных политиков прямые угрозы политическим небытием, и добавил, что это очень часто может быть угрозой жизни, говоря о судьбах некоторых неугодных Западу политиков".

Вулин полагает, что вопрос о введении санкций лежит "не в практической, а в идеологической плоскости".

"Для России санкции, которые могла бы ввести Сербия, незначительны. Это мы покупаем у вас газ, а не вы у нас. Мы не можем чем-либо навредить российской экономике, если введем санкции. Санкции - это, с одной стороны, политическое давление (на Россию), с другой – психологический сигнал России, что у нее нигде нет союзников.

А в долгосрочной перспективе это разрушение отношений России и Сербии настолько, чтобы Сербия никогда больше не исправила своих отношений с Россией и навсегда осталась противником, а затем и неприятелем России. В этом заключается их желание и план, против которого мы боремся", — пояснил он.

В 2023 году Минфин США включил Вулина в санкционный список "за коррупционные и дестабилизирующие действия, которые способствовали вредоносной деятельности России в регионе". После этого Вулин добровольно покинул свой пост.

Вулин занимал пост директора Агентства с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого он был министром обороны (2017-2020) и министром внутренних дел Сербии (2020-2022).