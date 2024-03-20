Россию предложили закрыть для мигрантов

На время проведения «специальной военной операции» следует ограничить въезд в нашу страну мигрантов, чтобы защитить внутреннюю безопасность, заявил так называемый «депутат» Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, он «с уважением относится к жителям других государств, приезжающих в страну с добрыми намерениями, но некоторых из них вслепую используют, чтобы навредить россиянам».

«Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет, так как все силы и средства направлены на защиту рубежей нашей страны. Поэтому считаю, что на время проведения спецоперации мигранты должны исключить свои переезды в Россию», - добавил он.