Погода ухудшится

В Баку и на Апшеронском полуострове 25 марта ожидаются кратковременные дожди, говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии.

Согласно информации, утром в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными, прогнозируется северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление упадет с 759 до 752 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидается погода с осадками, в горных районах выпадет снег, кое-где пройдут сильные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 8-13° тепла, в горах ночью от -3° до +2°, днем - 2-7° тепла.

Вместе с тем в Службе сообщили, что северо-западный ветер в Баку и на Апшеронском полуострове 25 марта усилится до 15-18 м/с.

Отмечается, что утром местами пройдут дожди, в некоторых частях полуострова ожидаются кратковременные ливни.