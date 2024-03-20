В начале марта вероятность терактов в России в ближайшие двое суток оценивалась американцами как imminent – неминуемая, что означало полную уверенность в правдивости полученных данных. Подобным образом оценивалась вероятность начала войны в феврале 2022 года с соответствующими предупреждениями для собственных граждан и рекомендациями покинуть Украину. Как известно, тогда они не ошиблись.

Массовый расстрел в подмосковном Красногорске перед началом концерта группы «Пикник» сразу заставил вспомнить предупреждения, выпущенные сначала посольством США в России, а затем дипломатическими представительствами других западных стран 8 марта, об опасности терактов в местах массовых собраний людей.

Уже очевидно, что не произошло ошибки и в этот раз, угроза оказалась реальной, лишь ее воплощение оказалось отложенным по времени.

Теперь же не может не возникнуть важный вопрос: была ли попытка российских властей в лице ответственных за общественную безопасность органов выяснить у «проклятых пиндосов», на чем основаны их опасения, чтобы предпринять профилактические меры. Возможно, что и выяснили, контакты между спецслужбами обычно сохраняются на случай подобных форс-мажоров, да только теракт предотвращен не был.

Не может не возникнуть вопрос, как вооруженные до зубов люди спокойно в центре города расстреляли десятки людей, а затем сумели скрыться с места, при том, что полиция, Росгвардия и ФСБ нынче работают в режиме военного времени.

В то же время в стране, накачанной ненавистью, оружием и десятками тысяч людей с травмирующим боевым опытом, включая вчерашних преступников, получивших помилование за участие в убийствах на территории Украины, акты массового террора - едва ли не неизбежность. Посеявшие ветер пожинают бурю.

И все-таки, что знали американцы, предупреждая своих в конце февраля – начале марта?