Пашинян: Мы хотим, чтобы война была невозможна

Ереван должен «много говорить о мире, но не должны забывать, что он зависит не только от нашего решения». Об этом вчера во время встречи с инициативной группой партии «Гражданский договор» в Гюмри заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы хотим создать ситуацию, в которой война станет невозможна. Потому что мы не можем сказать, начнется или не начнется. Наша политическая цель следующая: создать ситуацию вокруг этой страны, чтобы война стала просто невозможной.

Это очень сложный вопрос, нам всем нужно много терпения, хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор, потому что разговор должен состояться», - сказал он.

Пашинян отметил, что как правящая партия они должны использовать свою политическую мысль, а члены партии не должны бояться выражать какие-либо идеи.

«Это действительно великая историческая и политическая миссия, и я хочу, чтобы никто из вас ни на миллиметр не недооценивал свою историческую роль в выполнении этой исторической миссии», - сказал он.