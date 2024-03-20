Алиев, как сообщается, «от своего имени и от имени народа Азербайджана еще раз выразил Владимиру Путину, народу России, членам семей и близким погибших соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл», пожелал скорейшего выздоровления всем раненым».

Заявив, что азербайджанская сторона «решительно осуждает этот чудовищный террористический акт», президент отметил, что «Азербайджан и азербайджанский народ в эти трудные часы находятся рядом с Россией и российским народом».

Путин поблагодарил Алиева за соболезнования и проявленную солидарность.

Главы государств подчеркнули, что «совместные усилия в борьбе с терроризмом будут продолжены и впредь».