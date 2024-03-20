В Венгрии допустили отправку западных войск в Украину

Лидеры Евросоюза и многих стран сообщества «охвачены военным психозом», превращают войну в Украине «в личное дело», и результатом этого может стать отправка туда западных войск. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в воскресной программе радиостанции Kossuth.

По его мнению, «политики в Европе начинают терять здравый смысл, голос мира ослабевает, а большая часть европейских политических лидеров страдает военным психозом».

«Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне. Они явно начинают превращать войну между Россией и Украиной в личное дело и уже не могут принимать решения, руководствуясь здравым смыслом», - сказал Сийярто.