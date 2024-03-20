Советник главы Тывы погиб в Украине

ДТП произошло вечером 23 марта в районе оккупированного села Нововасильевка. Хван управлял автомобилем Kia Sportage, выехал на встречную полосу и врезался в «Урал». За рулем находился военнослужащий, он не пострадал. Николай Хван погиб на месте.

Николай Хван - экс-депутат заксобрания Новосибирской области. До 2010 года он работал в должности директора управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска, где, по версии следствия, чиновник растратил более 200 тыс. рублей из средств предприятия.

Тогда суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. По данным, до своей гибели Хван занимал должность советника главы Республика Тыва.