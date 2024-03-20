Лавров: «Макрон хочет понравиться США»

Президент Франции Эмманюэль Макрон делает заявления о возможной отправке войск в Украину, «чтобы понравиться Вашингтону и спровоцировать союзников по НАТО», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все разговоры президента Франции Макрона за последние несколько лет (а он периодически их оживлял в медийном пространстве) о создании некой стратегической автономии - все это оказалось пшиком, извините за бытовое выражение.

Никто сейчас не помышляет об этом. Сейчас, несмотря на то, что Макрон настойчив в том, что не исключено, что они направят сухопутные войска в Украину, это уже не про стратегическую автономию, а чтобы понравиться Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе», - сказал Лавров.

По его словам, «с такими идеями выступают политики и молодого поколения в балтийских странах».

«В Польше политики зрелые, но тоже готовы играть в такую провокационную игру. В Германии канцлер Олаф Шольц пока еще проявляет хоть какую-то осторожность. Но провоцирование Францией темы развертывания войск НАТО в Украине направлено в том числе на то, чтобы подорвать его позиции в Евросоюзе в контексте франко-германского соперничества. Там много чего. Такая склочная организация.

На первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические, узкокорыстные планы, устремления и интриги. Это печально», - заявил Лавров.