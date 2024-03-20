Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:33

С конца января у украинских беспилотных сил новая цель — они бьют по российским нефтеперерабатывающим заводам. Нанесено минимум 20 ударов. Пока ряд наблюдателей выдают на-гора панические прогнозы о «неминуемом крахе Киева» в связи с тем, что Запад ее якобы «сдал», новый командующий ВСУ Александр Сырский реализует новую стратегию противостояния России. И она оказалась на удивление действенной. Успехов на поле боя у украинской армии пока нет, но вот ощутимый удар по экономике России им нанести уже удалось. Причем это подтверждает и российская новостная лента, достаточно пробежаться по некоторым ее сообщениям последних дней.

При этом даже ракетные установки, теперь устанавливаемые вблизи российских НПЗ, пока не слишком помогают. Крупнейшие энергетические компании России за последний год потратили не менее 1 млрд руб. на закупку средств противодействия беспилотникам. Однако все это не помогло обезопасить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от налетов украинских дронов, которые стали массовыми с февраля этого года. В частности, в марте беспилотники нанесли удары по крупнейшим НПЗ России и парализовали 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти. Цель новой стратегии Сырского как на ладони: вызвать острейший кризис снабжения топливом и вынудить Россию на его импорт. При этом логистика такова, что импорт топлива может производиться через порты Северо-Запада и черноморские порты, которые тоже находятся в досягаемости украинских дронов. Экономика ее реализации тоже не является секретом. Ведь стоимость даже самых продвинутых беспилотников несравнима с ущербом, который они наносят. Поэтому даже при эффективности их ударов в 10 процентов Киев и Запад остаются в плюсе.

Вывод очевиден: еще одна волна атак на нефтеперерабатывающие заводы при таких вводных однозначно приведет к кризису снабжения топливом даже в обычной обстановке, не учитывая сезонный рост спроса. По сути, Киев и стоящий за ним Запад нащупали критическую точку России и будут бить в нее, пока не решат задачу нанесения максимального экономического ущерба. Ну или пока Кремль не найдет способ реального противодействия этой угрозе. Пока же на этом направлении у Москвы серьезные проблемы. Ведь с каждым разом число дронов в атакующих волнах растет. А это, в свою очередь, означает, что рано или поздно, но предел насыщения российской противовоздушной обороны будет достигнут, и она начнет «проваливаться». Являются ли нынешние удары опасными с точки зрения критических перебоев снабжения российской армии? Пока – нет. Но тогда в чем успешность этой стратегии? И вот здесь возникает любопытный аспект. Киев увеличивает количество нанесенных ударов вглубь российской территории, одновременно и повышая их качество. И предугадать, как именно выглядит банк целей ВСУ, невозможно.