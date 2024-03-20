Китай готовится воевать?

Китай ответит принятием «решительных мер» для защиты своего территориального суверенитета, морских прав и интересов, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

«Если Филиппины продолжат оспаривать позицию китайской стороны, Китай ответит принятием решительных мер для защиты своего территориального суверенитета, морских прав и интересов», - говорится в заявлении, размещенном на сайте военного ведомства.

Пекин рассматривает как провокацию заход филиппинских судов снабжения и кораблей береговой охраны в спорную акваторию рифа Жэньай (Аюнгин) в Южно-Китайском море.

Ранее Вооруженные силы Филиппин сообщили, что корабли береговой охраны КНР применили водометы против филиппинских судов снабжения в районе спорной отмели в Южно-Китайском море.

КНР ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.