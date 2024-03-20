Папа Римский заявил, что теракт в России «оскорбляет Господа»

Папа Римский Франциск Первый в воскресенье осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, назвав произошедшее «мерзким актом, оскорбляющим Господа», передает Reuters.

«Я заверяю в своих молитвах жертв гнусного теракта, совершенного в Москве, да примет их Господь, примет в свой мир, утешит их семьи и обратит сердца тех, кто... совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога», - сказал Папа Римский на площади Святого Петра после мессы в честь Вербного воскресенья.