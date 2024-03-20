Как Россия может договариваться с террористами? главная тема
Йеменские хуситы заявили Китаю и России, что их корабли могут плавать через Красное море и Аденский залив, не подвергаясь нападению.
В интонации сообщений мировых СМИ об этом главном итоге переговоров хуситов с китайскими и российскими дипломатами в Омане присутствует весь спектр полагающихся эмоций: от самодовольства российских изданий – гляньте-ка, очередная победа российской дипломатии – до раздражения и недоумения, как можно договариваться с террористами.
К тому же остается неясным вопрос, что хуситы потребовали от Москвы и Пекина в ответ на такой «шаг доброй воли» - то ли просто политическую поддержку, вроде блокирования резолюций, направленных против хуситов в Совете Безопасности ООН, как это было в январе нынешнего года. А то ли - нечто большее.
К тому же, неясным остается для ряда наблюдателей и еще один очень важный вопрос. Китай-то осуществляет свои грузоперевозки под собственным флагом. А вот российскую нефть и зерно возят в основном не российские суда, чтобы обойти западные санкции. То есть, хуситам Москва должна будет либо передать список «своих» судов – лучшего подарка для Вашингтона и придумать сложно – либо каждый раз предупреждать: вот это наш, а вот это – не наш. Что долго, хлопотно и ненадежно.
Думаю, что ответы на эти вопросы станут известны уже в ближайшее время. Да и, по большому счету, они не так уж интересны. Куда интереснее и познавательнее рассмотреть несколько иное: Какие цели в этой сделке преследует каждая из сторон? Поскольку это ключевое, что определяет ее, этой сделки, устойчивость. И здесь сразу становятся видны интересные нюансы.
Вот заявление в связи с оманской договоренностью представителя хуситов аль-Кахума: «Между Йеменом, РФ, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это необходимо для того, чтобы утопить США, Британию и Запад в болоте Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность».
Что ж сколь амбициозно, воинственно и масштабно – сколь и оторвано от геополитических реалий. Хотя бы потому, что БРИКС это большая фикция, а у Китая нет ни малейшего желания кого-то там «топить в болоте», да еще США, Лондон и коллективный Запад. Скорее уж он попытается вытащить своих важных торговых партнеров из этого «болота». За приличное вознаграждение, разумеется, в виде увеличения своей доли в международных морских перевозках.
Принципиальное отличие внешней политики Китая от России заключается в том, что Пекин на международной арене полностью деиделогизирован, особенно когда речь заходит о двусторонних отношениях. Прибыль, серьезная прибыль, большая прибыль – вот краеугольный камень и основной стержень поведения Пекина на международной арене. Все остальное – лишь мишура. Или же – домыслы недобросовестных экспертов. И кто такие хуситы, чтобы для них он стал менять свои подходы?
Про идеологию, противостояние Западу и прочую борьбу с «однополярностью» - это к Москве и ее нынешним союзникам, хуситам, Пекину это вообще неинтересно. А если и интересно, «закон джунглей» в международных отношениях никто не отменял, то пусть этим занимаются другие, Китай решит, как в своих интересах, с наибольшей для себя выгодой, использовать «каштан, вытащенный чужими руками из огня».
С хуситами тоже интересно, учитывая специфическую особенность их местной «флоры и фауны». Уж на что был авторитетен бывший президент Йемена Салех, который однозначно принадлежал к местной элите, был шейхом одного из самых влиятельных кланов, более того, он сумел добиться договоренностей с Саудовской Аравией, которые во многом отвечали интересам хуситов - но это не помешало им убить его, когда они сочли, что мертвый Салех им более интересен, чем живой.
И все соглашения между ним и «Ансар Аллах» были стерты выстрелом в его голову. Что интересно, сейчас повторяется та же история, только на месте Салеха – Тегеран и его Корпус стражей. В голову им хуситы, правда, пока не стреляют - но постепенно выходят из-под их контроля.
Салех был «свой», йеменский, иранцы – «социально близкие», хуситов это не остановило. А уж про иностранцев и говорить нечего. С ними Ансар Алла будет вести себя так, как сочтет нужным и выгодным в данный конкретный момент. И любые договоренности могут быть, также – в любой момент, обнулены. Так что, обсуждая нынешнюю сделку и ее перспективы – эти нюансы постоянно стоит держать в голове.