Икрам Нур, собкор haqqin.az 17:50

Йеменские хуситы заявили Китаю и России, что их корабли могут плавать через Красное море и Аденский залив, не подвергаясь нападению.

В интонации сообщений мировых СМИ об этом главном итоге переговоров хуситов с китайскими и российскими дипломатами в Омане присутствует весь спектр полагающихся эмоций: от самодовольства российских изданий – гляньте-ка, очередная победа российской дипломатии – до раздражения и недоумения, как можно договариваться с террористами. К тому же остается неясным вопрос, что хуситы потребовали от Москвы и Пекина в ответ на такой «шаг доброй воли» - то ли просто политическую поддержку, вроде блокирования резолюций, направленных против хуситов в Совете Безопасности ООН, как это было в январе нынешнего года. А то ли - нечто большее. К тому же, неясным остается для ряда наблюдателей и еще один очень важный вопрос. Китай-то осуществляет свои грузоперевозки под собственным флагом. А вот российскую нефть и зерно возят в основном не российские суда, чтобы обойти западные санкции. То есть, хуситам Москва должна будет либо передать список «своих» судов – лучшего подарка для Вашингтона и придумать сложно – либо каждый раз предупреждать: вот это наш, а вот это – не наш. Что долго, хлопотно и ненадежно.

Думаю, что ответы на эти вопросы станут известны уже в ближайшее время. Да и, по большому счету, они не так уж интересны. Куда интереснее и познавательнее рассмотреть несколько иное: Какие цели в этой сделке преследует каждая из сторон? Поскольку это ключевое, что определяет ее, этой сделки, устойчивость. И здесь сразу становятся видны интересные нюансы. Вот заявление в связи с оманской договоренностью представителя хуситов аль-Кахума: «Между Йеменом, РФ, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это необходимо для того, чтобы утопить США, Британию и Запад в болоте Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность». Что ж сколь амбициозно, воинственно и масштабно – сколь и оторвано от геополитических реалий. Хотя бы потому, что БРИКС это большая фикция, а у Китая нет ни малейшего желания кого-то там «топить в болоте», да еще США, Лондон и коллективный Запад. Скорее уж он попытается вытащить своих важных торговых партнеров из этого «болота». За приличное вознаграждение, разумеется, в виде увеличения своей доли в международных морских перевозках.