В Петербурге эвакуировали торговый центр ВИДЕО

В Санкт-Петербурге эвакуировали торговый центр «Лондон Молл», Как сообщается, эвакуация началась после звонка о бомбе.

На месте происшествия замечены полиция, скорая, пожарные. Здание торгового комплекса осматривают взрывотехники. Участок Дальневосточного проспекта возле «Лондон Молла» перекрыли.

Мужчину, сообщившего о бомбе, задержали. С ним работают силовики.