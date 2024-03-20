В Петербурге эвакуировали торговый центр ВИДЕО
В Санкт-Петербурге эвакуировали торговый центр «Лондон Молл», Как сообщается, эвакуация началась после звонка о бомбе.
На месте происшествия замечены полиция, скорая, пожарные. Здание торгового комплекса осматривают взрывотехники. Участок Дальневосточного проспекта возле «Лондон Молла» перекрыли.
March 24, 2024
March 24, 2024
March 24, 2024
Мужчину, сообщившего о бомбе, задержали. С ним работают силовики.
March 24, 2024
March 24, 2024
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