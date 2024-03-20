Россия строит железную дорогу на оккупированных территориях

Российские власти строят железную дорогу на оккупированных территориях Украины, но она уязвима для высокоточных ударов Украины, сообщает Минобороны Британии в соцсети Х.

Российский президент Владимир Путин 18 марта заявил о строительстве железнодорожной ветви от Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины в Крым. По словам Путина, первый участок железной дороги якобы восстанавливает доступ в Бердянск.

Однако британская разведка отмечает, что существующая железная дорога проходит через территорию, которая уязвима для украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

«Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка», - говорится в сводке.

При этом разведка считает, что одной из целей РФ станет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить «Азовсталь» и другие разрушенные Россией в 2022 году объекты.